Sociedad

CNDH Pide Esclarecer Papel de Presuntos Infiltrados en Marchas por el Agua en Guadalajara

Esta Comisión Nacional mantuvo coordinación para dar seguimiento a la marcha por el agua en Guadalajara

Marcha por el aguaCNDH pidió esclarecer el papel de presuntos infiltrados en marchas por el agua en Guadalajara. Foto: CEDHJ

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La CNDH avanza en esclarecer el rol de infiltrados en las marchas por el agua en Guadalajara

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