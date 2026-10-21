Sheinbaum Analiza Invertir Hasta 13 Mil Millones de Pesos Para Calidad de Agua en Jalisco

El Gobierno de México analiza alternativas para financiar las obras de infraestructura hidráulica que permitan mejorar la calidad y el suministro de agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara. La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que buscarán como aportar recursos para atender el problema, mientras se revisan los costos y los mecanismos que permitan concretar los proyectos sin generar un endeudamiento que afecte a la población.

Sheinbaum explicó que ayer sostuvo una reunión con Efraín Morales López, director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), con quien revisó los avances y las necesidades de infraestructura para atender la situación que enfrenta Jalisco.

La mandataria indicó que este miércoles continuará la revisión de las propuestas para determinar cómo se obtendrán los recursos necesarios. De acuerdo con la información que recibió de Morales López, los montos estimados para las obras podrían ubicarse entre los 12 mil y 13 mil millones de pesos.

La presidenta también mencionó que el Gobierno de Jalisco trabaja en un proyecto de infraestructura que contempla una inversión cercana a los 7 mil 500 millones de pesos para una planta potabilizadora, por lo que será necesario revisar las propuestas y definir la manera en que ambos gobiernos puedan coordinarse.

Por el momento, los montos y las alternativas de financiamiento continúan en análisis, por lo que se espera que en las próximas reuniones se pueda llegar a un acuerdo que permita tomar acciones para mejorar la calidad y la distribución del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara.