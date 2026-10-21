Sociedad

Sheinbaum Analiza Invertir Hasta 13 Mil Millones de Pesos Para Calidad de Agua en Jalisco

Revisarán alternativas de financiamiento para obras hidráulicas que beneficien a la Zona Metropolitana de Guadalajara

Buscan alternativas para evitar endeudamientos para mejorar la calidad del agua en Jalisco.Buscan alternativas para evitar endeudamientos para mejorar la calidad del agua en Jalisco. Foto: N+

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Se buscan opciones para evitar endeudamiento al mejorar el suministro y la calidad de agua en Jalisco

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Revisan Inversión de 13 Mil Millones para Mejorar la Situación del Agua en Guadalajara | N+