Medio Ambiente

¿Cuál Es el Nivel del Sistema Cutzamala Hoy 7 de Octubre 2026? Así Están las Presas

La temporada de lluvias beneficia el almacenamiento de El Bosque, Villa Victoria y Valle de Bravo; te indicamos cuál es la cantidad de agua que registran

Presa de Villa VictoriaPresa de Villa Victoria del Sistema Cutzamala. Foto: Cuartoscuro

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