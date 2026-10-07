¿Cuál Es el Nivel del Sistema Cutzamala Hoy 7 de Octubre 2026? Así Están las Presas

Por la temporada de lluvias 2026, el nivel de almacenamiento del Sistema Cutzamala sigue en aumento. Las tres presas que lo integran registraron una cantidad de agua de 702.302 millones de metros cúbicos, equivalente a 89.75% de su capacidad total.

El pasado 6 de octubre, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronosticó lluvias en distintos estados, las cuales estuvieron asociadas con zonas de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico. En el caso de la Ciudad de México (CDMX) hay pronóstico de precipitaciones para los próximos cuatro días, lo que beneficiará al Sistema Cutzamala.

¿Cómo está el almacenamiento de las presas del Cutzamala hoy?

De acuerdo con el reporte correspondiente al 6 de octubre de 2026, la presa Villa Victoria registra 155.519 millones de metros cúbicos, lo que representa 83.73% de su capacidad.

En Valle de Bravo, el almacenamiento llegó a 360.263 millones de metros cúbicos, equivalente a 91.35% de su capacidad.

Por su parte, la presa El Bosque cuenta con 186.520 millones de metros cúbicos, es decir, 92.15% de almacenamiento.