Decomisan Otro Tigre de Bengala, ahora en Michoacán: Así Encontraron al Ejemplar en Peribán

Un tigre de Bengala (Panthera tigris tigris) fue asegurado durante un operativo coordinado entre autoridades federales y estatales en un inmueble del municipio de Peribán de Ramos, Michoacán. El hallazgo del felino exótico se dio en el marco de una serie de cateos realizados por la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional y la Guardia Civil, acompañados por inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

El ejemplar de tigre de Bengala se encontraba resguardado en instalaciones que presentaban condiciones deficientes de higiene y espacios desfavorables para su permanencia. Además, personal técnico advirtió patrones de comportamiento repetitivo y marcas en las superficies del lugar, indicadores de estrés por confinamiento.

En el mismo predio y en otro inmueble intervenido en Apatzingán, las autoridades también aseguraron dos monos araña y dos loros nuca amarilla.

Ante las irregularidades en su manejo y la falta de acreditación de su legal procedencia conforme a la Ley General de Vida Silvestre, la Profepa determinó el traslado inmediato del tigre de Bengala y de los demás animales a un espacio especializado en la ciudad de Morelia, donde veterinarios especialistas efectuarán su valoración médica y determinarán las condiciones para su resguardo.

Este aseguramiento se suma a las recientes acciones desplegadas a nivel federal contra la tenencia e intermediación ilegal de especies exóticas. En un operativo encabezado por la Secretaría de Marina (Semar) en Tamaulipas, las fuerzas de seguridad aseguraron 135 animales exóticos dentro de un rancho en la zona sur del estado, entre los que destacaban ejemplares en peligro de extinción, leones africanos, hienas, bisontes y un ligre, felino híbrido producto de la cruza entre un león macho y una tigresa.

De la misma manera que en las intervenciones de Michoacán, los ejemplares recuperados quedaron a disposición de la Profepa para su manejo, resguardo y protección.