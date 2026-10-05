Medio Ambiente

Decomisan Otro Tigre de Bengala, ahora en Michoacán: Así Encontraron al Ejemplar en Peribán

Los animales fueron trasladados a instalaciones especializadas en Morelia para recibir valoración veterinaria

Decomisan Otro Tigre de Bengala, ahora en Michoacán: Así Encontraron al Ejemplar en PeribánDecomisan Otro Tigre de Bengala, ahora en Michoacán. Foto: Profepa

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Impactante aseguramiento en Michoacán: Profepa rescata un tigre de Bengala, monos araña y loros en condiciones inadecuadas.

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