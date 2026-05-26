Nace Géiser en Patio de Una Casa de El Salitre, Michoacán; Investigan Emanaciones de Gas

Un géiser surgió en el patio de una casa en la comunidad de El Salitre. Funcionarios de Protección Civil acudieron a la zona a examinar las emanaciones de gas y vapor.

La zona, célebre por sus aguas termales, se ubica en Ixtlán de los Hervores , en Michoacán .

Además de un fuerte olor a ácido sulfhídrico, los géiseres en esta región pueden tener entre 40 y 92 grados centígrados, por lo que pueden no ser seguros.

Géiser aparece en casa de Michoacán; Protección Civil acude a investigar

El géiser comenzó por la madrugada del 26 de mayo. En el patio se formó una columna de vapor que se desprendía de la emanación de agua hirviendo. Por la mañana, Ixtlán de los Hervores amaneció con una gruesa capa de lodo.

Debido a las altas temperaturas, varios árboles cercanos a la emanación murieron. Aún hay tres emanaciones activas en la zona, de donde aún se alza vapor.

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Ante la constante actividad geológica, especialistas de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNCP) y del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) han acudido a la zona para examinar la actividad geotérmica.

“Mantenemos la coordinación con autoridades locales para orientar las acciones preventivas correspondientes”.

¿Por qué apareció un géiser en una casa de Ixtlán de los Hervores, en Michoacán?

Aunque no deje de ser sorprendente, la actividad geotérmica de Ixtlán de los Hervores está muy bien documentada. La zona de Ciénega de Chapala se ubica al este del rift de Cítala, el cual alberga un sistema geológico que genera actividad hidrotermal regional, principalmente en las fallas de Ixtlán y Pajacuaran.

Al respecto, un estudio de la Universidad de La Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo, publicado en la revista Journal of Research in Environmental and Earth Sciences, explica que la zona de la ciénega de Chapala ”alberga un sistema geológico que genera actividad hidrotermal regional, principalmente en las fallas de Ixtlán y Pajacuaran”.

La manifestación geotérmica regional consiste en hidrotermalismo superficial compuesto por manantiales y pozos de agua caliente con temperaturas entre 48 y 94 °C en Ixtlán de Los Hervores y San Juan Cósala, así como volcanes de lodo en Los Negritos.

La zona es famosa por las aguas termales de las que dispone. Eso sí: los asistentes deben lidiar con el olor del ácido sulfídrico, el mismo del huevo podrido, y con un pH inferior al del jugo de naranja. Es decir: nadar en estas aguas termales es un chapuzón ácido y maloliente.

Algunas emanaciones en estas zonas están prohibidas a los bañistas, debido a las altas temperaturas que presentan, superiores a los 94 grados. No obstante, los investigadores liderados por José Martínez señalan que estas precisas características podrían tener otros usos, como son los industriales.

“Las manifestaciones hidrotermales en la superficie de la zona geotérmica tienen un pH de 4 con un característico olor sulfuroso y una temperatura de emanación entre 40 y 92 °C. Por esta razón, se puede dar un uso directo o indirecto al mencionado recurso geotérmico”.