Nace Géiser en Patio de Una Casa de El Salitre, Michoacán; Investigan Emanaciones de Gas

Un géiser apareció en una casa de la comunidad de El Salitre, en Michoacán; especialistas y Protección Civil han acudido a Ixtlán de los Hervores a investigar las emanaciones de vapor y gas

Protección Civil examina géiser en El Salitre, MichoacánProtección Civil examina géiser en El Salitre, Michoacán. Foto: X | @CNPC_MX

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Un géiser sorprende a los habitantes de Ixtlán de los Hervores. Protección Civil investiga las emanaciones de vapor y gas en Michoacán. Descubre por qué esta área es tan activa geotérmicamente.

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