Se Enfrentan Normalistas y Policías en Morelia, Michoacán; Vandalizan Comercios

Esta tarde, se registra una intensa movilización de elementos de la policía en la zona centro de Morelia, Michoacán, debido a una protesta encabezada por normalistas.

Los manifestantes de la Escuela Normal Rural "Vasco de Quiroga" iniciaron su marcha rumbo al Centro Histórico, sin embargo, a su paso han realizado destrozos en comercios y otros inmuebles.

A través de redes sociales se dieron a conocer videos en los que se observa cuando personas encapuchadas usan diversas herramientas para romper cristales y otras estructuras de negocios. Durante estos actos algunas personas lanzaron cohetones a los integrantes de la Guardia Civil.

Este tipo de acciones causaron que, al menos 300 elementos de seguridad con equipo táctico, se desplegaran sobre la calzada La Huerta, a la altura de Villa Universidad, dónde se presentaron los principales daños.

En ese instante los oficiales cerraron el paso a los normalistas para impedir su avance hasta la Plaza de San Francisco. Posteriormente, los dirigentes del movimiento entablaron diálogo con autoridades con el compromiso de llevar a cabo su protesta de manera pacífica.

Así que los policías se replegaron a los costados para que continuaran el paso, no obstante, se mantienen cerca para garantizar la seguridad de participantes y ciudadanía.

Luego de realizar su recorrido, los contingentes llegaron al primer cuadro de la ciudad. Elementos de seguridad mantienen cerrada la avenida Madero para impedir que los manifestantes lleguen al Palacio Municipal.

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EPP