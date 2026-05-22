Sigue Abierta Investigación a 2 Años de la Caída de Escenario en Mitin Político en San Pedro, NL

Este viernes 22 de mayo de 2026 se cumplen dos años de la tragedia que cobró la vida de 10 personas y dejó más de 200 lesionados durante un mitin político en el municipio de San Pedro Garza García, en el estado de Nuevo León.

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La noche del 22 de mayo del 2024 un viento atípico derribó toneladas de acero sobre miles de simpatizantes que asistían al cierre de campaña presidencial de Jorge Álvarez Máynez en San Pedro 400. El escenario terminó quedando encima de la gente, el sitio se lleno de ambulancias, policías, la Guardia Nacional y unidades forenses.

Aquella noche, el caos se apoderó del lugar, cientos de personas estaban desesperadas buscando a sus familiares. A dos años del hecho, el parque donde ocurrieron los hechos quedó abandonado, con unos cuantos trabajadores dando mantenimiento en el césped y limpiando.

¿Cómo avanza la situación legal del caso?

La última actualización jurídica confirma la vinculación a proceso de dos elementos de Protección Civil del Estado por los delitos de homicidio y lesiones culposas. Mientras que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) determinó que existió responsabilidad directa de las dependencias de Protección Civil, tanto estatal como municipal, por omisiones en la supervisión de la estructura.

Este viernes, el fiscal General de Justicia de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, informó que el caso se mantiene en una etapa intermedia. Explicó que algunas audiencias se han pospuesto o suspendido por cuestiones de la defensa de los afectados.

Luego de dos años, muchas familias siguen esperando justicia, así como indemnizaciones y apoyo médico para seguimiento de lesiones que les provocaron graves problemas de salud. Se espera que el próximo 29 de junio la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León de una actualización sobre el caso.

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Con información de Karina Garza y Luis Beza | N+

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