Abaten a Cinco Presuntos Criminales Tras Enfrentamiento con Fuerza Civil en General Terán, NL

Un enfrentamiento armado entre elementos de Fuerza Civil y una presunta célula del crimen organizado en el municipio de General Terán dejó como saldo cinco presuntos delincuentes abatidos, sin reporte de policías lesionados.

De acuerdo con información preliminar, los hechos se derivaron de labores de inteligencia e investigación, lo que permitió a las autoridades detectar la presencia de un grupo armado en la zona. Tras ello, se activó el Operativo Muralla para intervenir.

Al verse sorprendidos, los civiles armados abrieron fuego contra los elementos de seguridad, quienes repelieron la agresión. Durante el intercambio de disparos, cinco presuntos delincuentes fueron abatidos en el lugar.

Noticia relacionada: Realizan Cateo en Taller de la Colonia Tres Caminos en Guadalupe

Aseguran equipo táctico

En el lugar, las autoridades aseguraron cinco armas largas, así como diversos cargadores, cartuchos útiles y equipo táctico que presuntamente pertenecía al grupo armado.

Tras el enfrentamiento, se reforzó la presencia de corporaciones de seguridad en la zona en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, con el objetivo de mantener el control y garantizar la seguridad.

El área permanece acordonada y bajo resguardo en espera de la llegada de servicios periciales, quienes llevarán a cabo las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

Historias recomendadas: