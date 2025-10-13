Abelito Sorprende a Aldo de Nigris en Transmisión en Vivo en N+ Monterrey

Durante una transmisión en N+ Monterrey, Abel Robledo, conocido como Abelito, sorprendió al público al aparecer en una videollamada para saludar a su amigo Aldo de Nigris, con quien compartió momentos dentro del reality La Casa de los Famosos México 2025.

El joven actor y cantante se encontraba en pleno ensayo dentro de un teatro cuando decidió atender la llamada. Entre risas, Abelito comentó que había detenido por unos minutos la obra para conversar con su “compadre” Aldo de Nigris, gesto que generó simpatía entre los conductores y el público que seguía la emisión.

Video: Abelito Saluda a Aldo de Nigris en el Estudio de N+ Monterrey

Desde el foro de N+ Monterrey, Aldo de Nigris le expresó el cariño de los regiomontanos y le recordó que “toda la gente en Monterrey lo espera con los brazos abiertos”. Abelito respondió con agradecimiento y emoción, reconociendo que ha recibido innumerables mensajes, etiquetas y muestras de afecto por parte de los fans del norte del país.

Noticia relacionada: Ejecutan a 3 en Cancha de Fútbol en Pesquería, Nuevo León

El ganador del tercer lugar de La Casa de los Famoso México 2025 también aprovechó el momento para hablar sobre el lazo de amistad que mantiene con De Nigris tras su paso por el reality. Señaló que la convivencia en el programa le permitió conocer a personas auténticas y que valora profundamente el compañerismo y la lealtad que encontró en el exfutbolista.

Me deja una gran enseñanza de lo que es la hermandad, la lealtad y los valores. Nunca creía haber encontrado a alguien tan personal en un reality

Una amistad que trascendió la pantalla

Entre bromas y comentarios ligeros, ambos recordaron momentos vividos durante la competencia y aclararon con humor algunos rumores que han circulado en redes sociales. La charla se desarrolló con un tono relajado, evidenciando la confianza y el aprecio mutuo.

Antes de despedirse, Abelito aseguró que pronto visitará Monterrey para reencontrarse con su público y con Aldo.

Gracias Monterrey, gracias a toda la gente por el cariño. Pronto nos veremos por allá

La llamada concluyó entre aplausos y risas, mientras los conductores del programa reiteraron su admiración por el joven artista, quien continúa forjando su carrera en los escenarios teatrales tras su popular participación televisiva.

Historias relacionadas: