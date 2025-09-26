Abren Compuertas de Presa La Boca por Lluvias en Nuevo León

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) llevó a cabo la apertura de dos compuertas de la presa La Boca, ubicada en el municipio de Santiago, como medida preventiva ante el sobrellenado provocado por las intensas lluvias registradas en Nuevo León.

El alcalde de Santiago, David de la Peña, informó que las maniobras se realizaron la noche del jueves, en dos tiempos: la primera a las 9:48 de la noche y la segunda a las 9:52. Cada compuerta fue abierta 50 centímetros, lo que permitirá realizar un desfogue controlado del embalse.

Presa La Boca en Santiago supera 100% de su llenado total

Actualmente, la presa se encuentra en un nivel de 107.16% de su capacidad (NAMO Lluvias), situación que motivó la intervención inmediata para reducir riesgos en comunidades cercanas a los afluentes del río.

Protección Civil de Santiago desplegó recorridos de supervisión en zonas aledañas y emitió exhortos a la población para mantenerse atenta a las indicaciones oficiales, especialmente a quienes habitan en áreas bajas o cercanas a cauces. El objetivo de estas acciones es salvaguardar la integridad de las familias y prevenir afectaciones por posibles avenidas de agua.

De la Peña reiteró que el desfogue es una medida preventiva y que las autoridades continuarán monitoreando de manera constante tanto el nivel de la presa como las condiciones meteorológicas en la región.

