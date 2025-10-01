Adulto Mayor es Atacado con Machete Durante Asalto en Montemorelos, Nuevo León

Una persona de la tercera edad fue brutalmente atacada con un machete este lunes en la colonia José María Morelos y Pavón, en Montemorelos, Nuevo León. El incidente tuvo lugar dentro de la conocida tienda “Don Pancho”, propiedad de la víctima, ubicada sobre la calle Plan de Guadalupe, y ha generado indignación entre vecinos y familiares por la violencia del acto y la impunidad que aún persiste.

Según los primeros reportes, un sujeto armado, presuntamente también con un arma de fuego, forzó la entrada al negocio y comenzó a agredir a Don Francisco Flores, mejor conocido como Don Pancho. El agresor exigió el dinero de la venta del día y, tras recibirlo, lo atacó para intentar sacar más efectivo de sus bolsillos. Durante el ataque, la víctima fue tirada al suelo mientras el agresor revisaba su pantalón para extraer el dinero que llevaba.

No conforme con ello, el sujeto también agredió a la esposa de Don Pancho, a quien estrujó y aventó, dejando a ambos con lesiones de consideración. A pesar de la gravedad del ataque, ninguna de las víctimas ha fallecido, y actualmente reciben atención médica por los golpes sufridos.

El hecho ha generado gran indignación entre los vecinos de Montemorelos, quienes criticaron la falta de vigilancia y patrullaje en la zona. Los familiares de Don Pancho incluso han anunciado que ofrecerán una recompensa a quien proporcione información que lleve a la captura del agresor, quien hasta el momento continúa prófugo.

Las imágenes captadas durante el incidente muestran al agresor portando un machete largo, arma utilizada comúnmente para cortar hierba, lo que podría ayudar a su identificación por parte de las autoridades y vecinos. Además, la comunidad ha hecho un llamado a las autoridades locales para reforzar la seguridad en pequeños comercios y proteger a adultos mayores, quienes son especialmente vulnerables a este tipo de delitos.

Las autoridades de Montemorelos han iniciado la investigación correspondiente para dar con el responsable y esclarecer los hechos. Vecinos y familiares esperan que la rápida acción policial permita la pronta captura del agresor, evitando que continúe generando temor en la comunidad.

Por ahora, Don Pancho y su esposa se encuentran bajo vigilancia médica, mientras las autoridades continúan con los peritajes y diligencias para dar con el culpable de este violento asalto.

