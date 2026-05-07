Desvían Vuelos por Condiciones Meteorológicas en Monterrey, Nuevo León

El Aeropuerto Internacional de Monterrey informó sobre el desvío de varios vuelos debido a las condiciones meteorológicas registradas en la zona, situación que obligó a las aerolíneas a enviar las aeronaves a aeropuertos alternos para garantizar la seguridad de las operaciones aéreas.

A través de publicaciones difundidas en redes sociales, la cuenta oficial del aeropuerto señaló que distintos vuelos que tenían como destino Monterrey no pudieron aterrizar de manera normal debido al clima, por lo que fueron redirigidos a otras terminales aéreas cercanas.

Entre los vuelos afectados se encuentra el vuelo 940 de Aeroméxico, procedente de la Ciudad de México. De acuerdo con el reporte emitido por el Aeropuerto Internacional de Monterrey, la aeronave fue desviada hacia el aeropuerto alterno de Torreón.

En el mensaje compartido por las autoridades aeroportuarias se indicó que la medida fue tomada por cuestiones meteorológicas y se pidió a los pasajeros contactar directamente a su línea aérea para recibir mayor información sobre el estatus del vuelo y los posibles cambios en el itinerario. Otro de los vuelos afectados fue el vuelo 4073 de VivaAerobús, procedente de Oaxaca.

Según el informe oficial, la aeronave fue enviada a Zacatecas como aeropuerto alterno ante la imposibilidad de aterrizar en Monterrey debido a las condiciones climáticas. La terminal aérea reiteró en su publicación que los pasajeros debían mantenerse en comunicación con la aerolínea para conocer detalles sobre horarios, reprogramaciones o cualquier actualización relacionada con la operación del vuelo.

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Además, el Aeropuerto Internacional de Monterrey reportó afectaciones en el vuelo 7800 de VivaAerobús, procedente de la región del Bajío. La aeronave también tuvo que ser desviada hacia Torreón como medida preventiva derivada de las condiciones meteorológicas. Hasta el momento, las autoridades aeroportuarias no han informado cuánto tiempo permanecerán las afectaciones en las operaciones aéreas ni si podrían registrarse más cambios en vuelos de llegada o salida durante las próximas horas.

#Aeropuertomty informa: Por condiciones meteorológicas el vuelo 7800 de VivaAerobús procedente #Bajío. Se desvía a su aeropuerto alterno Torreón, para mayor información contacte a su línea aérea. — Aeropuerto Internacional de Monterrey (@AeropuertoDeMTY) May 8, 2026

Aeropuerto de Monterrey recomienda mantenerse atento a los avisos

El Aeropuerto Internacional de Monterrey pidió a los usuarios mantenerse atentos a los avisos oficiales y consultar directamente con sus respectivas aerolíneas cualquier actualización sobre sus vuelos. Las autoridades señalaron que este tipo de decisiones se toman con el objetivo de priorizar la seguridad de pasajeros y tripulaciones ante las condiciones climáticas que afectan la visibilidad y operación de las aeronaves.

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