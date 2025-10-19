Aficionados de Rayados Bajan a Mujer de Vagón Rosa en el Metro de Monterrey

La noche del sábado 18 octubre se registró una situación en uno de los vagones del sistema Metrorrey, tras finalizar el partido de Rayados vs Pumas, cuando una joven que viajaba en el vagón rosa fue bajada por aficionados y elementos de seguridad tras protestar por el uso mixto del espacio exclusivo para mujeres.

De acuerdo con un video enviado a la redacción de N+ Monterrey, la joven, cuya identidad no fue revelada, se molestó al ver que el vagón rosa fue habilitado como mixto para permitir el ingreso de aficionados del Club de Fútbol Monterrey. En su mayoría hombres, los nuevos ocupantes del vagón, provocaron la inconformidad de la mujer, quien comenzó a quejarse en voz alta.

Video: Se Queja Mujer Por Convertir Vagón Rosa En Mixto La Bajan Aficionados De Rayados y Guardias de Metrorrey

Según lo que se observa en las imágenes, la joven presuntamente amenazó con accionar el freno de emergencia, lo que generó aún más tensión entre los pasajeros. Ante esta advertencia, usuarios en su mayoría hombres comenzaron a exigir su desalojo, al considerar que ponía en riesgo la operación del tren.

Dos mujeres con camiseta de Rayados también empujaron a la joven

La situación se intensificó cuando otras dos mujeres, quienes portaban el jersey del Club de Futbol Monterrey, se acercaron a la joven y la empujaron en medio de los gritos y reclamos que se escuchaban en el vagón. El personal de seguridad de Metrorrey también intervino y, junto con algunos usuarios, la bajaron del tren.

El conflicto ocurrió en un contexto donde el transporte público es utilizado por cientos de aficionados en días de partido. En este caso, el flujo masivo de personas obligó a las autoridades de Metrorrey a permitir que el vagón rosa se habilitara como mixto, con el fin de agilizar el servicio; sin embargo, esta decisión no fue bien recibida por la joven afectada, quien defendía el uso exclusivo del espacio destinado a mujeres.

Hasta el momento, Metrorrey no ha emitido una postura oficial sobre el incidente. El video ha comenzado a circular en redes sociales, generando debate entre quienes defienden la acción de la mujer y quienes justifican su desalojo.

Con información de Ceani Mariño / Noticias N+

