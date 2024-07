¡Héroe de 4 Patas! Perrito Alertó a Vecinos de Derrumbe y los Salvó de Morir Aplastados

Destruida quedó la casa que habitaba Miguel Ángel Sánchez Martínez. En el momento en el que las rocas destruyeron su hogar, él estaba trabajando, pero su esposa y su hija de apenas 5 años estuvieron en serio peligro. Sin embargo, fueron alertadas por su perrito, que se convirtió en el héroe de su familia y de los vecinos de la calle rocas en colonia Unidad Pedreras Fomerrey 106

El perrito Ladraba de manera incesante como si les avisara de lo que estaba por suceder.

Alcanzó a salir a tiempo como quiera, la verdad no sé dónde ni en qué parte estaba pero sí alcanzó a salir, en el video sale que el perro les ladra como avisándoles porque ya estaba cayendo cascajo, les avisó y alcanzaron a salir pero sí mira la piedra me reventó la cama de la niña y me la aventó para allá, tú estas viendo, todo está destruido.

Miguel Ángel Sánchez Martínez , su perro alertó a familias

Se llama Negro, y tiene cuatro años que se convirtió en una parte de su familia, era un perrito de la calle pero fue adoptado por esta familia. También tenían un gato, pero tras el colapso ya no lo encontraron.

Aunque por ahora su mayor preocupación es que su familia lo perdió todo

Pedimos ayuda de lo más lo básico, y de perdido dónde vivir un techo, y a tu vista ya no me quedó nada, por poquito no me queda ni la familia