Rescatan a Familia de Incendio Originado por Altar de Muertos en Casa de San Nicolás, Nuevo León

La madrugada de este lunes 3 de noviembre, se registró un incendio en una casa ubicada en la colonia Miraflores, en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Según los primeros reportes, el incendio comenzó en la planta baja, específicamente en la parte trasera, donde se encontraba un altar de muertos.

El incendio rápidamente se expandió por la vivienda, lo que generó una situación de emergencia. Los miembros de la familia, fueron rescatados ilesos por elementos de Protección Civil de Nuevo León. Aunque las autoridades no han confirmado la causa exacta, se menciona que pudo haber sido provocado por las veladoras del altar de muertos o bien por un cortocircuito.

Video: Salvan a Familia en Incendio de Casa Fuego se Da en Altar de Muertos en San Nicolás

Autoridades se movilizaron ante incendio en casa de San Nicolás

Tras el aviso del incendio se movilizaron rápidamente los elementos de Protección Civil de San Nicolás y Protección Civil de Nuevo León, así como la Policía de San Nicolás de los Garza. Los rescatistas lograron poner a salvo a las personas que se encontraban dentro de la casa, entre ellas dos adultos mayores. Además, las autoridades confirmaron que las víctimas no presentaban heridas, ni síntomas de intoxicación.

Este accidente resalta la importancia de tomar precauciones al encender veladoras, especialmente en esta temporada de altares de muertos. Aunque en este caso se desconoce la causa exacta, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para tener especial cuidado al colocar objetos inflamables cerca de las velas. El resguardo y la vigilancia de los altares de muertos es importante para evitar accidentes.

Con información de Ray Elizalde / Noticias N+

