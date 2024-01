Le Encuentran Drogas y Armas a Estudiante de Primaria en Monterrey

El reporte del hallazgo de drogas y armas punzocortantes al interior de la Primaria Alonso de León, ubicada en la Colonia Barrio del Prado, al norte de la Ciudad de Monterrey, causó la movilización de elementos policiacos y de directivos.

Según los padres de familia, esto se dio en el aula de quinto año, donde uno de los estudiantes fue detectado con dichas sustancias, hecho que llevó que presuntamente fuera llevado a la dirección, donde se trató el tema con los maestros, sin que se diera mayor detalle.

Derivado de esta situación, los padres de familia se mostraron preocupados debido al riesgo al que pudieran estar sus hijos...

Al niño le encontraron 5 navajas, pastillas me imagino que las de droga y cocaína, entonces ya con esto la directora no sale, no da la cara, no sé si nos vaya a reunir en una junta; como vamos a estar ya con eso de que ocurra un accidente que se le haga fácil picar a un niño u ofrecerle … Pues de 5.º.. Lo identifican como un niño rebelde”