Autoridades Capturan y Resguardan Coatí al Sur de Monterrey

La mañana del viernes 17 de abril de 2026, elementos de Protección Civil de Nuevo León atendieron un reporte relacionado con la captura de un animal silvestre en la zona sur de la ciudad. De acuerdo con el informe oficial, el incidente fue reportado a las 10:26 horas, lo que movilizó a personal de la corporación hacia el cruce de la avenida Fernando Roel y la rotonda Garza Sada, en la colonia Tecnológico, en Monterrey, Nuevo León.

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En una primera instancia, se informó que una unidad de Protección Civil de Nuevo León acudió al lugar tras recibir el reporte de la presencia de un coatí dentro de las instalaciones de una escuela privada. En ese momento, las autoridades indicaron que la situación se encontraba en proceso y que la información sería ampliada conforme avanzaran las labores.

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Posteriormente, en la actualización final del reporte, se detalló que al llegar al lugar, los elementos de Protección Civil fueron recibidos por personal de seguridad de la escuela quienes ya tenían al coatí bajo resguardo dentro de una jaula. Tras la entrega del ejemplar, los elementos procedieron a trasladarlo a las instalaciones de Protección Civil de Nuevo León para su atención correspondiente.

Valoración y liberación del Coatí

El coatí fue puesto a disposición de la división de medio ambiente de la corporación, donde se le realizaría una valoración médica para verificar su estado de salud. Una vez concluido este proceso, se contempla la posterior liberación del animal en un entorno adecuado. Las labores concluyeron a las 12:50 horas, momento en el que las unidades participantes reanudaron sus actividades normales.

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Con información de Hugo Aranda / Noticias N+

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