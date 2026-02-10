Asaltan a Cliente y le Roban 90 Mil Pesos tras Salir de Sucursal Bancaria en Monterrey

Una persona fue víctima de un asalto a mano armada luego de retirar una fuerte suma de dinero de una sucursal bancaria ubicada en el centro de Monterrey. El hecho ocurrió cuando el afectado salía de una sucursal localizada sobre la avenida Madero, en el cruce con las calles Carvajal y de la Cueva, una zona de alta afluencia vehicular y peatonal.

De acuerdo con la información proporcionada en los primeros reportes, el hombre había realizado un retiro en efectivo por la cantidad de 90 mil pesos. Al salir del banco, fue interceptado por dos sujetos armados que lo sorprendieron sin darle oportunidad de reaccionar.

Video: Asaltan Empistolados a Cliente Bancario Le Roban $90 Mil en Sucursal en Monterrey

Los presuntos delincuentes amenazaron al cliente con armas de fuego y le exigieron que entregara el dinero que acababa de retirar. El asalto se llevó a cabo en cuestión de segundos, sin que las personas que se encontraban en el lugar pudieran intervenir. Tras obtener el efectivo, los asaltantes huyeron rápidamente del sitio con rumbo desconocido, aprovechando la confusión generada por el asalto. Hasta el momento no se ha informado sobre el tipo de vehículo utilizado para escapar.

La víctima de asalto resultó ilesa

El afectado es un hombre de aproximadamente 30 años de edad, quien, pese a lo violento del asalto, no presentó lesiones físicas; sin embargo, sufrió una crisis nerviosa debido al impacto emocional provocado por el asalto, por lo que fue atendido en el lugar. Afortunadamente, no se registraron disparos ni personas lesionadas durante el robo, lo que evitó que el incidente tuviera consecuencias mayores.

Noticia relacionada: Asaltos a Cuentahabientes Afuera de Bancos Continuan en Monterrey; Roban a Uno $600 Mi

Tras el reporte del asalto, elementos de la Policía de Monterrey acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos. Los oficiales realizaron entrevistas con la víctima y posibles testigos, además de recabar información que pudiera ayudar a identificar a los responsables.

Asimismo, se desplegó un operativo de búsqueda en la zona con el objetivo de localizar a los presuntos asaltantes. No obstante, hasta el momento las autoridades no han reportado personas detenidas en relación con este hecho. El caso continúa bajo investigación, mientras se refuerza la vigilancia en el área para prevenir nuevos incidentes similares.

Historias recomendadas:

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

RR