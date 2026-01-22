Asaltan a Hombres Mientras Compraban Pollo en Monterrey; Les Robaron Medio Millón de Pesos

Una intensa movilización por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad y agentes ministeriales de la Fiscalía General de Justicia se registró la tarde de este jueves 22 de enero en la colonia Estadio, al sur del municipio de Monterrey, tras el reporte de un robo con violencia ocurrido en el cruce de las calles Peñarol y Covarrubias.

De acuerdo con la información preliminar, dos hombres que viajaban a bordo de una camioneta habían salido momentos antes de banco ubicada en el cruce de Alfonso Reyes y avenida Garza Sada. Posteriormente, se dirigieron hasta un negocio de comida ubicado en la colonia Estadio, donde descendieron de la unidad para comprar pollo.

Tras ingresar al establecimiento y obtener los alimentos, ambos hombres regresaron a la camioneta. Fue en ese momento cuando el conductor fue interceptado por un sujeto que portaba un casco de motociclista, quien presuntamente lo amenazó con un arma de fuego apuntándole a la cabeza, indicándole que no se levantara.

Mientras tanto, el acompañante logró subir a la camioneta, sin embargo, el agresor le exigió el dinero que llevaban consigo, el cual se encontraba en una bolsa o mochila de color negro. De manera preliminar, se informó que la cantidad robada sería de aproximadamente 500 mil pesos en efectivo.

Según los primeros indicios, no se descarta que las víctimas hayan sido seguidas desde que salieron del banco, ya que el punto del asalto se encuentra a corta distancia del establecimiento bancario. El recorrido realizado fue de varios minutos y el ataque ocurrió justo cuando regresaban a la unidad, lo que refuerza la hipótesis de que los responsables ya sabían que transportaban una fuerte suma de dinero. Los presuntos responsables, quienes también portaban cascos de motociclista, lograron escapar con el efectivo sin que se reportaran personas lesionadas.

Investigación en curso

Al lugar acudieron agentes ministeriales, quienes realizaron entrevistas con las víctimas y testigos, además de revisar cámaras de vigilancia de la zona con el objetivo de identificar y ubicar a los responsables del robo. Hasta el momento, la autoridad no ha confirmado de manera oficial el monto exacto del dinero sustraído.

La movilización policiaca no generó afectaciones a la vialidad, por lo que la circulación en la zona se mantuvo con normalidad. Las investigaciones continúan por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado para esclarecer los hechos y dar con los responsables de este asalto ocurrido a plena luz del día.

