Aseguran Drogas y 610 Cartuchos tras Cateo en Un Taller en Guadalupe, Nuevo León

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones realizaron un cateo la tarde del viernes 17 de abril de 2026 en un taller ubicado en la colonia Tres Caminos Norte, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, como parte de las indagatorias relacionadas con un homicidio ocurrido recientemente en el municipio de Juárez. Las diligencias se llevaron a cabo en un inmueble localizado sobre la calle Estigma, casi en su cruce con la calle Duramen, donde desde temprana hora agentes ministeriales arribaron al sitio para asegurar el perímetro.

Video: Realizan Cateo en Taller de la Colonia Tres Caminos en Guadalupe

Durante el operativo, la vialidad permaneció cerrada con el objetivo de facilitar las labores de investigación y el trabajo de los peritos. De acuerdo con fuentes allegadas al caso, este despliegue es resultado de acciones de inteligencia y operativos efectuados un día antes en un domicilio del municipio de Juárez. Durante el desarrollo del cateo, se observó a personal de Servicios Periciales extraer diversos objetos del inmueble, mismos que serán analizados como parte de la carpeta de investigación en curso.

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La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, a través de la Fiscalía Especializada en Homicidios y Lesiones Graves, informó que el cateo se realizó con resultado positivo, logrando el aseguramiento de diversos indicios.

Entre los objetos localizados se encuentran:

Cajas y bolsas con cartuchos para armas de fuego de distintos calibres

Básculas digitales

Teléfonos celulares

Papelería diversa

Múltiples recipientes y envoltorios que contenían sustancias con características de narcóticos como:

Cristal

Cocaína en distintas presentaciones

Marihuana

Hasta el momento las autoridades no han informado sobre detenidos

En cuanto a los narcóticos, las autoridades reportaron el aseguramiento de 45.7 gramos de marihuana, 1,257.6 gramos de cocaína y 898.5 gramos de metanfetamina, conocida como cristal, lo que da un total de 2,201.8 gramos de droga. Asimismo, se informó que fueron asegurados 610 cartuchos de diversos calibres, los cuales quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para su análisis.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas en relación con este cateo, ni se ha detallado el total completo de los objetos asegurados. Las investigaciones continúan para determinar posibles vínculos del inmueble con el homicidio en el municipio de Juárez.

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Con información de Adriana Garcino / Noticias N+

RR