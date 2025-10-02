Aseguran más de 220 Paquetes de Marihuana en Operativo en General Bravo, Nuevo León

Un fuerte operativo de seguridad en el municipio de General Bravo, al noreste de Nuevo León, derivó en la detención de un hombre que transportaba más de 220 paquetes con hierba con características similares a la marihuana.

La movilización inició tras una denuncia ciudadana presentada el pasado 29 de septiembre, en la cual se reportó la presencia de una camioneta sospechosa que circulaba por la zona. A partir de esta alerta, elementos de seguridad implementaron un despliegue en distintos puntos estratégicos del municipio.

Video: Decomisan 223 Paquetes de Droga en Nuevo León

Fue sobre el kilómetro 167 de la carretera Monterrey-Reynosa, donde las autoridades detectaron el vehículo señalado y lograron interceptarlo. En el interior encontraron un total de 223 paquetes con un peso conjunto de 228 kilogramos de hierba seca con apariencia de marihuana.

Detenido con marihuana fue puesto a disposición de las autoridades

El conductor fue identificado como Némesis “N”, quien manejaba una camioneta con placas del estado de Nuevo León. Tanto la unidad como la carga fueron aseguradas en el lugar, mientras que el detenido fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación legal.

Este decomiso representa uno de los más relevantes en la región en semanas recientes y se suma a otros operativos que han tenido lugar en el norte del estado, donde la presencia del crimen organizado y el trasiego de drogas han generado un aumento en la vigilancia policial.

La Fiscalía General de la República, junto con autoridades estatales, participó en el aseguramiento y continuará con las investigaciones para determinar el origen y destino de la droga. Este hecho ocurre en un contexto de intensa actividad policiaca en varios municipios del noreste de Nuevo León, como Los Ramones y China, donde se han registrado movilizaciones recientes para contener actividades delictivas.

