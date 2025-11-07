Aseguran Arma que Portaban Alumnos en Secundaria de Monterrey

Una movilización policiaca se registró la mañana de este viernes 7 de noviembre en una secundaria ubicada en la colonia La Reforma, al norte de Monterrey, luego de que se reportara que un grupo de alumnos portaban una arma de fuego y armas blancas dentro del plantel.

El reporte se realizó alrededor de las 10:00 de la mañana en la escuela Secundaria número 12 "Revolución Mexicana", situada en el cruce de Espiga y Camino Real, a un costado de la colonia Gloria Mendiola.

Al sitio acudieron elementos de Fuerza Civil y de la Agencia Estatal de Investigaciones, quienes ingresaron al plantel tras el aviso de padres y maestros. De acuerdo con los reportes iniciales, los propios alumnos alertaron que un compañero de primero de secundaria y una alumna estaban mostrando un arma de fuego, además de un cuchillo y una navaja.

Video: Aseguran Arma a Alumnos de Secundaria en Monterrey

Solicitan de nuevo operaciones mochila en secundaria

Durante la revisión, las autoridades aseguraron un cuchillo que fue hallado en una de las mochilas, mientras que no se encontró ningún arma de fuego. Los dos menores involucrados permanecieron retenidos junto a sus padres mientras se realizaban las indagatorias correspondientes.

Padres de familia, preocupados por la seguridad, ingresaron incluso al plantel y solicitaron que se realicen de nuevo las “operaciones mochila” para prevenir este tipo de situaciones.

Este incidente ocurre a menos de una semana de otro caso similar en un plantel ubicado a menos de cinco kilómetros, también en la zona norte de Monterrey. La Secretaría de Seguridad de Nuevo León informó que continuará con las investigaciones y reforzará la vigilancia en escuelas del área metropolitana.

