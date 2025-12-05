Asesinan a Dos Hombres y una Mujer en García, Nuevo León

En medio de una creciente preocupación por la inseguridad en Nuevo León, el municipio de García enfrentó este viernes 5 de diciembre una jornada crítica con tres movilizaciones policiacas prácticamente simultáneas.

El primer hecho se reportó alrededor de las 2:00 de la tarde en el fraccionamiento Paraje San José, donde un hombre recibió al menos siete impactos de bala. Fue trasladado de emergencia a un hospital privado al poniente de Monterrey; sin embargo, minutos después se confirmó su fallecimiento.

Minutos más tarde, una llamada anónima alertó sobre un vehículo abandonado en un camino de terracería cercano al camino a las Grutas de García, en conexión con el camino a Icamol y avenida Lincoln. Autoridades localizaron el auto y, en la cajuela, el cuerpo de un hombre de aproximadamente 45 años, en avanzado estado de descomposición y con aparentes huellas de violencia.

Asesinan en otro hecho a mujer en García

A la par, elementos municipales y agentes ministeriales atendieron un segundo ataque armado en Valle de Lincoln, sobre la calle Valle de Grijalva. En el lugar fue asesinada una mujer identificada como Angélica, quien recibió un impacto de bala en la cabeza frente a una vivienda. La zona permaneció acordonada mientras peritos recolectaban indicios.

Policías municipales, agentes de la Fiscalía y personal de Servicios Periciales desplegaron un fuerte operativo en la zona, incluso con presencia de elementos de la Defensa. Hasta el momento no hay personas detenidas por ninguno de los tres hechos.

Las autoridades continúan las investigaciones mientras habitantes del municipio expresan preocupación por la falta de vigilancia y el aumento en los homicidios registrados en lo que va de 2025.

