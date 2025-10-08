Asesinan a Dos Mujeres Frente a su Domicilio en Escobedo, NL; Agresores Grabaron el Asesinato

Hombres armados atacaron a balazos a dos mujeres mientras platicaban en un porche de una casa en el municipio de Escobedo, Nuevo León. La noche del martes 7 de octubre se registró en una casa ubicada en la calle San Félix, en la colonia Praderas de San Francisco. La alerta de los disparos se registró a través de una llamada al sistema de emergencias 911, movilizando rápidamente a las autoridades de Escobedo.

Al llegar al lugar de los hechos, las fuerzas de seguridad confirmaron la muerte de las dos mujeres, quienes, según los primeros informes, fueron alcanzadas por múltiples disparos.

Una de las víctimas fue hallada al interior de la casa, mientras que la otra cayó en la vía pública. En el área se encontraron casquillos de arma de fuego. De manera extraoficial las víctimas fueron identificadas en el sitio como Claudia Cerezo Serón, de 34 años, y Jenifer López Cerezo, 22 años, originaria de Sonora.

Jóvenes armados habrían grabado el ataque antes de huir en Escobedo, Nuevo León

Según testigos las mujeres platicaban en el porche cuando dos jóvenes de unos 20 años pasaron caminando, luego regresan y preguntan por "el gordo", es cuando uno de los desconocidos saco un arma larga mientras el otro incluso grababa el momento es cuando les disparan en varias ocasiones para huir corriendo.

Aunque las autoridades continúan con las investigaciones, se desconoce el móvil del crimen, sobre el posible vínculo de las víctimas con otras personas o actividades delictivas.

Con información de Ray Elizalde /Noticias N+

