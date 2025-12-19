Asesinan a Hombre Dentro de su Vivienda en San Nicolás, Nuevo León

Un hombre fue asesinado a balazos al interior de su domicilio mientras descansaba, luego de que sujetos armados irrumpieran violentamente durante la madrugada en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

Los hechos se registraron alrededor de las 3:30 de la mañana de este viernes 19 de de diciembre en una vivienda ubicada sobre la calle Río Potomac, en su cruce con Río Usumacinta, dentro de la colonia Villas de Casablanca, en la zona oriente del área metropolitana.

De acuerdo con información preliminar, hombres armados arribaron al sitio a bordo de una camioneta con caja cerrada, descendieron del vehículo e ingresaron de manera directa al domicilio, donde realizaron múltiples disparos de arma de fuego contra la víctima, quien se encontraba descansando al interior del inmueble.

Noticia relacionada: Comienza Temporada de Vacaciones por Navidad en Monterrey

Identifican a víctima de ataque en San Nicolás

El hombre fue identificado de manera extraoficial como Gustavo, de entre 30 y 35 años de edad, quien perdió la vida en el lugar a consecuencia de las heridas provocadas por los proyectiles. Tras el ataque, los agresores se dieron a la fuga sin que hasta el momento se tenga reporte de personas detenidas.

Video: Acribillan a Hombre en su Casa en San Nicolás

Durante la agresión, también se registraron disparos contra un vehículo que se encontraba estacionado en el exterior de la vivienda, el cual resultó con daños visibles por impacto de bala.

Al sitio acudieron elementos de la Policía de San Nicolás, así como personal de Protección Civil, quienes intentaron brindar los primeros auxilios; sin embargo, confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada por las autoridades para permitir las labores de peritaje por parte de agentes ministeriales y personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, quienes recabaron evidencias para integrar la carpeta de investigación correspondiente.

Este hecho se suma a otro homicidio registrado en menos de 24 horas en San Nicolás, luego de que un hombre atacado a balazos en la colonia Quiles Cerdán falleciera posteriormente en el Hospital Metropolitano, lo que mantiene en alerta a las autoridades por la violencia reciente en el municipio.

Historias recomendadas: