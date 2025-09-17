Hombre Muere Tras Ataque Armado en el Centro de Monterrey en Nuevo León; Esto Sabemos

Un hombre fue asesinado a balazos la noche de este miércoles 17 de septiembre en pleno centro de Monterrey, en la calle Colegio Civil, una zona comercial ampliamente transitada por peatones y clientes de puestos.

El ataque ocurrió entre las calles 15 de Mayo y 5 de Mayo, cuando se reportaron varias detonaciones de arma de fuego. Al lugar acudieron elementos de la Cruz Roja Mexicana, quienes encontraron a la víctima, un hombre de aproximadamente 30 años, tendido a mitad de la calle, frente a uno de los locales del área conocida como “zona de puesteros”. Paramédicos confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales al momento de ser atendido.

Según testimonios obtenidos por las autoridades, los agresores habrían llegado a pie hasta el lugar, dispararon contra la víctima y posteriormente huyeron corriendo. Se habla de al menos seis disparos, según vecinos y comerciantes de la zona.

Elementos de la Policía de Monterrey acordonaron el área para permitir el trabajo de los peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, quienes realizaron el levantamiento de indicios y la recolección de evidencia balística.

Abren investigación tras asesinato en centro de Monterrey

La zona cuenta con múltiples cámaras de seguridad, tanto en negocios fijos como en locales cercanos, las cuales ya son revisadas por las autoridades para intentar identificar a los responsables. Además, se recabaron declaraciones de testigos de forma anónima.

Debido a lo ocurrido, la policía ordenó el desalojo de los comercios y la clausura temporal de los locales para facilitar las labores de investigación.

Este no es el primer hecho violento en esta área del centro de Monterrey. La calle Colegio Civil, además de ser un punto de alta concentración comercial, ha sido escenario de otros episodios de alto impacto, lo que ha generado preocupación entre locatarios y visitantes.

