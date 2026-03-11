Asesinan a Hombre tras Presuntamente Intentar Detener Pelea entre Dos Mujeres en Monterrey

Un hombre fue asesinado de un disparo luego de presuntamente intentar detener una pelea entre dos mujeres en la colonia Tierra y Libertad, al norte del municipio de Monterrey. El ataque ocurrió en el cruce de las calles Diego de Ayala y Valladolid, donde vecinos reportaron detonaciones de arma de fuego que movilizaron a elementos de seguridad y cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima fue identificada como Edgar Camacho, de 27 años de edad. Presuntamente, el joven intentó intervenir para evitar que una discusión entre dos mujeres se intensificara. Según versiones preliminares, mientras Edgar trataba de calmar la situación, otro hombre llegó al lugar y le disparó a corta distancia directamente en el pecho.

Ejecutan a Hombre Tras Supuesta Discusión con Mujeres en Colonia Tierra y Libertad en Monterrey

Tras realizar el ataque, el presunto agresor huyó del sitio, lo que generó momentos de tensión entre los vecinos de la zona. Paramédicos acudieron al lugar para brindar atención médica; sin embargo, el hombre ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de la herida provocada por el impacto de bala.

Luego del reporte del homicidio, autoridades implementaron un operativo en los alrededores de la colonia Tierra y Libertad para tratar de localizar al responsable. Horas más tarde, el presunto agresor fue detenido por elementos de seguridad.

El hombre fue identificado como Gerardo, quien aparentemente se desempeña como músico. De acuerdo con las autoridades, el detenido quedó a disposición de las instancias correspondientes para continuar con las investigaciones y determinar su posible responsabilidad en el crimen.

Investigación en curso

El área donde ocurrió el ataque fue acordonada por elementos policiales mientras peritos realizaban las diligencias correspondientes para recabar evidencias. Posteriormente, personal del Servicio Médico Forense realizó el levantamiento del cuerpo para trasladarlo al anfiteatro, donde se le practicará la autopsia de ley.

Las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer los hechos y determinar cómo ocurrió la agresión que terminó con la vida del hombre.

