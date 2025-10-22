Asesinan a Mujer a Balazos Frente a Supermercado en Santa Catarina, Nuevo León

Una mujer perdió la vida este miércoles 22 de octubre en el sector poniente de Santa Catarina, Nuevo León, tras ser atacada a balazos mientras se encontraba en su camioneta frente a un supermercado de la zona de Viñedos, sobre la avenida Heberto Castillo, también conocida como carretera a García.

De acuerdo con reportes preliminares, la víctima, identificada como Gabriela, de aproximadamente 34 años, habría salido del establecimiento cuando fue interceptada por sujetos armados que abrieron fuego contra su vehículo. La ventanilla del lado de la conductora registró entre cinco y siete impactos de bala.

El incidente generó pánico entre clientes y empleados, quienes se resguardaron dentro del supermercado. Además, se evacuaron de manera preventiva 15 personas de los locales cercanos.

Inicia investigación por muerte de mujer en Santa Catarina

Elementos de Policía Municipal de Santa Catarina y de la Agencia Estatal de Investigaciones arribaron al lugar y mantienen un fuerte operativo de seguridad. Hasta el momento, las autoridades reportan que la investigación se encuentra en curso y que se recaban imágenes de cámaras de videovigilancia tanto del supermercado como de la zona para identificar a los responsables.

Fuentes cercanas a la investigación señalaron que la víctima contaba con antecedentes por presunta posesión de enervantes en 2023, aunque se trata de información preliminar.

La agresión se suma a los casos de violencia contra las mujeres en Nuevo León, y las autoridades llaman a la población a mantener la calma mientras se esclarecen los hechos y se da con los responsables.

El lugar continúa acordonado mientras peritos y agentes ministeriales realizan levantamiento de evidencia y entrevistas a testigos. La familia de la víctima se encuentra acompañada por autoridades mientras avanza la investigación.

