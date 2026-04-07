Hijo Ataca a su Papá con Cuchillo de Taquero tras Discusión en Monterrey

Un adulto mayor fue atacado a cuchilladas por su propio hijo, en un hecho violento registrado en la ciudad de Monterrey. El agresor, quien se encontraba internado, logró salir de la Clínica 33 del IMSS antes de cometer el ataque, lo que generó movilización por parte de autoridades y cuerpos de auxilio.

La agresión ocurrió alrededor de las 10:00 de la noche del lunes 6 de abril sobre la avenida Félix Gómez y Constitución, donde autoridades recibieron el reporte de una persona lesionada por arma blanca. Al llegar al sitio, paramédicos localizaron al hombre herido en un puesto de tacos, lo que permitió una rápida intervención para brindarle atención médica.

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El hombre fue identificado como José de 69 años de edad, quien presentaba una herida en la espalda producto del ataque con arma blanca. De acuerdo con los primeros reportes, el adulto mayor se encontraba en el lugar cuando ocurrieron los hechos.

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Según el testimonio de la víctima, momentos antes del ataque sostuvo una discusión con su hijo, lo que habría derivado en la agresión. El presunto responsable fue identificado únicamente con el apodo de “Santoy”, quien tras cometer el ataque huyó del lugar. Luego de herir a su padre, el agresor escapó con dirección hacia el lecho del río Santa Catarina.

Sin embargo, trascendió que posteriormente fue localizado y detenido por las autoridades, quienes ya realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar su situación legal.

Atención médica al lesionado

Por su parte, José fue trasladado al área de urgencias de la misma Clínica 33 del IMSS, donde recibe atención médica especializada debido a la lesión que presentaba. Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre su estado de salud.

Este caso ha generado atención debido a que el agresor se encontraba internado previamente y logró salir antes de protagonizar el ataque, además de tratarse de un hecho de violencia familiar ocurrido en plena vía pública.

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Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

RR