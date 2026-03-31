Hombres Armados Disparan Contra Casa y Autos en Guadalupe, Nuevo León

Disparos de arma de fuego movilizaron a las autoridades del municipio de Guadalupe durante la noche del lunes 30 de marzo, luego de que se reportara un ataque por parte de delincuentes armados que dejó daños materiales en una casa y varios vehículos. El reporte fue realizado por vecinos del sector, quienes alertaron a las corporaciones de seguridad tras escuchar múltiples detonaciones.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles 5 de Mayo y Roble, donde rápidamente se registró una movilización policiaca. Tras la llegada de los elementos de seguridad, se confirmó que al menos dos automóviles presentaban daños derivados de los impactos de bala. Asimismo, la fachada de una casa ubicada en la zona también resultó afectada.

Video: Balean Carros y Una Casa No Hay Heridos en Col La Huerta en Guadalupe

Las autoridades procedieron a acordonar el área para llevar a cabo las investigaciones correspondientes y recabar evidencia que permita esclarecer lo sucedido. De acuerdo con algunos testigos, los presuntos responsables serían sujetos armados que se desplazaban a bordo de una motocicleta. Según sus versiones, los individuos llegaron al lugar, realizaron varias detonaciones contra la vivienda y los vehículos, y posteriormente se dieron a la fuga.

Noticia relacionada: Detienen a Hombre con Droga, Viajaba en Moto Robada en Col. Mitras Centro

Hasta el momento, no se ha informado sobre la detención de personas relacionadas con estos hechos, y las autoridades continúan con las indagatorias para dar con los responsables. En el sitio, los elementos policiacos localizaron diversos casquillos percutidos, los cuales fueron asegurados como parte de la evidencia.

Estos indicios serán analizados por las autoridades correspondientes para integrarlos a la investigación. La presencia de los casquillos confirma que se realizaron múltiples disparos durante el ataque, lo que generó alarma entre los habitantes del sector.

Sin personas lesionadas

A pesar de la violencia del incidente, no se reportaron personas lesionadas. Esto fue confirmado por las autoridades tras realizar un recorrido en la zona y entrevistar a los vecinos. El caso quedó en manos de las autoridades correspondientes, quienes continuarán con las investigaciones para esclarecer los hechos y reforzar la seguridad en el área.

Historias recomendadas:

Con información de Ray Elizalde / Noticias N+

RR