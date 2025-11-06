Ataque a Balazos Deja un Muerto y un Herido en la Colonia Constituyentes del 57 en Monterrey

Una intensa movilización policiaca se registró la tarde de este jueves 6 de noviembre en la colonia Constituyentes del 57, al norte de Monterrey, tras un ataque a balazos que dejó como saldo un hombre sin vida y otra persona lesionada.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió frente a un domicilio ubicado sobre la calle Matías Ramos, en su cruce con Manuel P. de Llano, donde vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego.

Elementos de Fuerza Civil, la Agencia Estatal de Investigaciones, Protección Civil de Monterrey y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio. A su llegada, confirmaron la muerte de un hombre y trasladaron a otro lesionado a un hospital de la ciudad, donde su estado de salud se reporta como delicado.

Video: Deja Un Muerto y Un Lesionado Ataque a Balazos en Monterrey

Inicia investigación por ataque a balazos

Debido a lo estrecho de las calles en el sector, las maniobras de los vehículos de emergencia se complicaron, por lo que se cerró el acceso en varios puntos mientras los agentes resguardaban la zona y comenzaban las labores de investigación.

El área permanece acordonada mientras peritos de la Fiscalía de Justicia de Nuevo León recaban evidencias que permitan identificar a los responsables del ataque.

Autoridades estatales implementaron un operativo de búsqueda en calles cercanas para dar con los presuntos agresores, quienes habrían huido inmediatamente después del tiroteo.

Vecinos de la zona expresaron su preocupación por la constante presencia de hechos violentos en el sector, el cual ha sido escenario de distintos eventos delictivos en lo que va del año. Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de las víctimas ni el posible móvil del ataque.

