Matan a Hombre en Estacionamiento de Plaza Comercial en la Carretera Nacional en Allende, NL

Durante la tarde de este viernes 31 de octubre se registró un ataque a balazos en la zona centro del municipio de Allende, Nuevo León, que dejó como saldo un hombre sin vida. Los hechos ocurrieron en la calle Benito Juárez, en su cruce con la carretera Nacional, a espaldas de una conocida línea de autobuses y dentro de una plaza comercial muy concurrida de este sector.

Video: Ejecutan a Hombre en Estacionamiento de Plaza Comercial en la Carretera Nacional

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima un hombre de aproximadamente 50 años de edad se encontraba a bordo de una camioneta de color blanca, la cual estaba estacionada en uno de los cajones del lugar. De manera repentina, varios hombres armados llegaron al sitio y abrieron fuego a corta distancia para posteriormente huir del lugar.

Paramédicos de Protección Civil del municipio de Allende arribaron minutos después del ataque, pero confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. En información preliminar se indicó que la víctima fue identificada como Álvaro, un reconocido contador que trabajaba tanto en el municipio de Allende como en el de Montemorelos, dentro de la región citrícola de Nuevo León.

Vecinos y testigos del lugar mencionaron haber escuchado entre cuatro y seis disparos, lo que provocó pánico entre los presentes. Muchos de ellos buscaron refugiarse en domicilios o comercios cercanos, ya que el ataque se registró a solo dos cuadras de la plaza principal del municipio.

Movilización y trabajos periciales en la Allende, Nuevo León

Tras los hechos, la zona fue acordonada por elementos policiacos mientras peritos de la Fiscalía de Justicia realizaban las diligencias correspondientes. El operativo se extendió durante varias horas de la tarde debido a la recopilación de indicios en el lugar. Frente a la escena del crimen se encuentra una tienda de ropa reconocida en el municipio, donde empleados y clientes vivieron momentos de temor. Las autoridades también revisan las cámaras de videovigilancia de los locales cercanos, que podrían resultar clave para identificar a los responsables del ataque.

El hecho ha generado preocupación entre los habitantes del municipio, al tratarse de un ataque a plena luz del día en una zona concurrida.

Con información de Carlos Campos/ Noticias N+

