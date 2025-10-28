Ataque a Balazos en Bar de la Colonia Álvaro Obregón Desata Fuerte Operativo en Monterrey

Un ataque a balazos se registró en un bar ubicado en la colonia Álvaro Obregón, en los límites con Villas de Santa Cecilia, en el municipio de Monterrey. De acuerdo con reportes iniciales, se escucharon entre seis y ocho detonaciones de arma de fuego alrededor de las 17:00 horas de este martes 28 de octubre, lo que generó pánico entre vecinos y clientes del establecimiento.

Al llegar al sitio, las autoridades encontraron la zona completamente acordonada y con una fuerte presencia de elementos de Fuerza Civil y corporaciones de Nuevo León fuertemente armados.

El operativo se extendió sobre las calles 17 de Julio, Sitio de Guaymas, María de Jesús Candia y Cuarto Batallón de Sonora, donde se desplegó un cerco de seguridad

Presencia de heridos y arribo de ambulancias en el bar de Monterrey

Momentos después del ataque, una ambulancia de la Cruz Roja arribó al lugar para valorar a posibles lesionados. Testigos mencionaron que, aparentemente, varias personas habrían resultado heridas durante el tiroteo. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han confirmado el número exacto de víctimas ni su estado de salud. La situación ha generado llamados a reforzar la coordinación entre autoridades municipales y estatales.

El ataque ocurrió alrededor de las 5:12 de la tarde y, hasta el cierre de este reporte, las autoridades continúan investigando el móvil y la identidad de los responsables.

