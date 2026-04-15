Ataque a Policías Deja Un Abatido y Un Oficial Herido en Guadalupe, Nuevo León

Un supuesto ataque a elementos de la Policía de Guadalupe dejó como saldo un hombre abatido y un oficial lesionado durante la madrugada del miércoles 15 de abril en la colonia Cañada Blanca. El hecho generó una fuerte movilización de corporaciones de seguridad en la zona. El incidente fue reportado poco antes de las tres de la mañana en la calle Mazapil, a la altura de la calle Miguel Auza.

Video: Deja un Abatido y un Policía Herido Balacera en Colonia Cañada Blanca

Vecinos del sector alertaron a las autoridades tras percatarse de una situación de riesgo que se desarrollaba en la vía pública. De acuerdo con una versión de los hechos, en el lugar se encontraba un hombre que actuaba de manera agresiva contra peatones y automovilistas. Presuntamente, el hombre lanzaba objetos, lo que representaba un peligro para las personas que transitaban por la zona a esa hora.

Tras recibir el reporte, elementos de la policía municipal acudieron al sitio con la intención de controlar la situación. Sin embargo, al intentar someter al sospechoso, este presuntamente logró desarmar a uno de los oficiales, provocando un momento de alta tensión.

Policía resulta lesionado

Durante el forcejeo, el presunto agresor habría herido a uno de los uniformados. El oficial resultó con lesiones en una de las piernas, lo que requirió atención médica inmediata tras los hechos. Ante la agresión directa contra el elemento policial, otros oficiales que se encontraban en el lugar reaccionaron y neutralizaron al sospechoso mediante el uso de su arma de fuego. El hombre cayó abatido en el sitio tras recibir un disparo.

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Paramédicos arribaron al lugar poco después de lo ocurrido y confirmaron el fallecimiento del presunto agresor, quien tendría aproximadamente 30 años de edad. Por su parte, el policía lesionado fue trasladado a un hospital, donde fue reportado en estado estable.

La zona fue acordonada por elementos de Fuerza Civil para resguardar la escena, mientras agentes ministeriales iniciaron las investigaciones correspondientes. Las autoridades trabajan para esclarecer lo ocurrido y determinar con precisión la secuencia de los hechos.

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Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

RR