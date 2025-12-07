Ataque Armado Deja Cinco Presuntos Delincuentes Abatidos en Los Ramones, Nuevo León

Durante el operativo Muralla realizado en el municipio de Los Ramones, elementos de Fuerza Civil ubicaron mediante una célula criminal que operaba en la zona. Al ser sorprendidos, los presuntos delincuentes agredieron a los policías, lo que provocó un enfrentamiento.

Los elementos de seguridad respondieron al ataque, logrando abatir a cinco presuntos criminales. En el lugar se aseguró una camioneta, cinco armas largas, así como cargadores, cartuchos y equipo táctico. Además, fue rescatada una persona que aparentemente estaba privada de la libertad.

Las autoridades informaron que el personal de Fuerza Civil resultó sin lesiones y se mantiene en buen estado. La zona quedó resguardada por la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, quienes esperan a los servicios periciales para continuar con las investigaciones.

En un hecho aparte, autoridades del municipio de Escobedo investigan la muerte de un hombre hallado este domingo sobre las vías del tren. El cuerpo fue localizado en la vía a Monclova, a la altura de las calles San Andrés y San Rogelio, en la colonia Celestino Gasca. Vecinos reportaron la presencia del hombre tendido sobre los rieles.

Al llegar los cuerpos de auxilio, confirmaron que la persona, aún no identificada, ya no contaba con signos vitales. Una de las primeras hipótesis señala que pudo haber sido atropellado por el tren durante las primeras horas del día. Las autoridades continúan con las investigaciones para aclarar lo ocurrido.

