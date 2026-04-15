Ataque Armado Deja Menor Lesionado y Dos Detenidos en Apodaca, Nuevo León

Un ataque armado dejó a un menor de edad lesionado en la colonia San Ignacio, en el municipio de Apodaca. Los hechos se registraron en el cruce de las calles San Carlos y San Diego, donde vecinos reportaron detonaciones de arma de fuego, generando una fuerte movilización de las autoridades.

Video: Sobrevive Menor a Intento de Ejecución; Hay Dos Detenidos en Colonia San Ignacio en Apodaca

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió al interior de un domicilio. Trascendió que la persona lesionada sería un menor de edad, quien resultó herido tras la agresión directa. Testigos señalaron que al sitio llegaron personas armadas a bordo de una motocicleta, quienes realizaron el ataque en lo que se presume fue un intento de ejecución.

Tras cometer la agresión, los responsables huyeron del lugar, lo que provocó un despliegue de seguridad en la zona. Elementos policiacos iniciaron un operativo de búsqueda para dar con los presuntos responsables, mientras se brindaba atención al menor lesionado.

Detención de sospechosos

Horas después del ataque, se informó sobre la detención de dos personas presuntamente relacionadas con los hechos. Según versiones preliminares, ambos detenidos también serían menores de edad y habrían sido asegurados en posesión de armas.

Las autoridades ya los mantienen bajo investigación para determinar su participación en el ataque Elementos de la policía del municipio de Apodaca acudieron al sitio y procedieron a acordonar el área, con el fin de preservar la escena del crimen. El perímetro fue resguardado mientras se recababan evidencias y se realizaban las primeras diligencias.

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Se informó que se estaba a la espera de la llegada de personal de criminalística y servicios judiciales, quienes serán los encargados de llevar a cabo el procesamiento de la escena y la recolección de indicios que permitan esclarecer los hechos. Las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes para determinar el móvil del ataque y confirmar la identidad de los involucrados.

Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre el estado de salud del menor lesionado.

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Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

RR