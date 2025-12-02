Matan a Tres Hombres en Ataque Armado Dentro de Casa en San Nicolás, Nuevo León

La mañana de este martes 2 de diciembre, se registró un ataque armado en la colonia Floridos Bosques del Nogalar, en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, que dejó como saldo tres personas muertas. Los hechos ocurrieron cuando hombres armados, que viajaban en un automóvil color blanco y una motocicleta, llegaron a un domicilio ubicado en esa zona y abrieron fuego contra tres hombres.

Video: Deja 3 Muertos Ataque Armado en Colonia Floridos Bosques del Nogalar en San Nicolás

De acuerdo con los primeros informes, los atacantes arribaron al lugar en un vehículo de color blanco y una motocicleta, y se dirigieron directamente al domicilio de la colonia Floridos Bosques del Nogalar. Al llegar, ingresaron a la segunda planta de la vivienda, donde dispararon contra las tres víctimas. Las tres personas perdieron la vida en el lugar de los hechos.

Investigación preliminar narcotráfico como posible móvil

Las autoridades locales han iniciado una investigación sobre el caso, y la primera línea de indagatorias apunta a posibles vínculos con actividades ilícitas, particularmente relacionadas con el narcotráfico. La venta y distribución de sustancias prohibidas podrían ser el móvil del ataque, aunque las investigaciones continúan.

Las primeras versiones indican que las víctimas eran hombres de 24, 30 y 32 años de edad. Aún no se han revelado sus identidades, ya que las autoridades continúan con el proceso de identificación formal. El ataque ha conmocionado a la comunidad local, que se encuentra a la espera de más detalles sobre las circunstancias que rodearon este trágico suceso.

Historias recomendadas:

Con información de Mauro Morales / Noticias N+

RR