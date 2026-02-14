Ejecutan a Barbero al Interior de Su Negocio en Sierra Ventana en Monterrey, Nuevo León

Una situación de violencia se registró la tarde de este sábado en la zona sur de Monterrey, luego de que hombres armados atacaran a un hombre al interior de su negocio de barbería en la colonia Sierra Ventana. Los hechos ocurrieron sobre la calle Antiguo Camino a Villa de Santiago, en su cruce con Privada Miraflores, donde se mantiene una intensa movilización policiaca tras el reporte del ataque a balazos.

De acuerdo con la información proporcionada en el lugar, la víctima fue identificada como Ángel, de 32 años de edad, quien se encontraba al interior de su barber shop cuando, de manera repentina, hombres armados ingresaron al establecimiento y comenzaron a disparar en su contra.

Tras la agresión, los presuntos responsables huyeron del sitio con rumbo desconocido. Testigos solicitaron de inmediato el apoyo de las corporaciones de auxilio. Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar; sin embargo, al revisar al hombre confirmaron que ya no contaba con signos vitales debido a las heridas provocadas por los impactos de arma de fuego.

Zona acordonada y sin paso vehicular

Elementos de Fuerza Civil mantienen acordonada la zona, por lo que el paso permanece cerrado mientras se llevan a cabo las investigaciones correspondientes. En el sitio también se encuentran agentes ministeriales recabando evidencias y entrevistando a vecinos y familiares de la persona fallecida. Se espera el arribo de personal del Servicio Médico Forense para el levantamiento del cuerpo y su traslado a las instalaciones correspondientes.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con este ataque. Las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer el móvil de la agresión y dar con el paradero de los responsables.

Adriana Garcino/ Noticias N+

