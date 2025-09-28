Niña de 5 Años Muere Tras Ataque Armado en Guadalupe, Nuevo León

Un ataque armado registrado la noche del domingo 28 de septiembre de 2025 en la Colonia Tierra Propia dejó como saldo la muerte de una menor de 5 años, además de una mujer lesionada y un oficial de policía herido, luego de que sujetos armados dispararán contra varias personas en la vía pública. De acuerdo con el reporte oficial, los hechos se registraron en el cruce de la Avenida Jardines de la Silla y Atotonilco, donde hombres armados abrieron fuego contra personas que se encontraban en el lugar.

Policías del municipio de Guadalupe, que se encontraban cerca de la zona, acudieron de inmediato para auxiliar a las víctimas.

Sin embargo, durante el trayecto fueron interceptados y atacados con armas de fuego por los mismos delincuentes, quienes viajaban a bordo de un vehículo. En la agresión resultó herido un elemento policial.

Se activa operativo en Guadalupe tras ataque armado

Tras estos hechos, se activó un operativo de seguridad en la zona para repeler la agresión y dar atención a las víctimas. Con el apoyo de más unidades policiacas, se logró trasladar al oficial herido, así como a la menor y a la mujer lesionada, a un hospital privado cercano para recibir atención médica de urgencia.

Horas más tarde, las autoridades confirmaron que la menor de 5 años perdió la vida a consecuencia del ataque armado durante el ataque, mientras que la mujer continúa bajo atención médica. Por su parte, el oficial lesionado fue reportado en condición estable.

La Secretaría de Seguridad y las autoridades correspondientes desplegaron un operativo de búsqueda para dar con los responsables del ataque armado. Hasta el momento, no se han confirmado detenciones relacionadas con estos hechos.

