Trabajadores Agrícolas son Atacados a Balazos en Montemorelos, NL; Uno Muere y Otro Queda Herido

Un ataque armado registrado durante la madrugada y parte de la mañana del martes 25 de noviembre en el municipio de Montemorelos, Nuevo León, dejó como saldo a un hombre muerto y otro gravemente herido. Los hechos ocurrieron en la colonia José María Morelos, específicamente en la calle Plan de Guadalupe, en su cruce con Mauro Salazar, una zona considerada como colonia popular y ubicada muy cerca del monumento a Morelos, así como de avenidas principales que conectan hacia Allende y Linares.

Video: Deja Un Muerto y Un Herido Ataque Armado en Montemorelos Nuevo León

En el sitio se desplegó un importante operativo de seguridad con la presencia del Ejército Mexicano, elementos de la Policía Municipal de Montemorelos y personal de la Agencia Estatal de Investigaciones, incluyendo especialistas del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales. Las autoridades acordonaron el área mientras realizaban las primeras indagatorias sobre el ataque

Víctimas son originarias de Tamaulipas y trabajaban como piscadores de naranja

De acuerdo con información preliminar, las víctimas son originarias del estado de Tamaulipas y presuntamente trabajaban como piscadores de naranja en la zona de Montemorelos. Durante la madrugada del martes 25 de noviembre permanecían afuera de un domicilio, aparentemente consumiendo cervezas, cuando fueron sorprendidos por hombres armados que abrieron fuego contra ellos.

La persona lesionada fue identificada como Antonio, de 29 años de edad, quien presentó heridas en las piernas y, aparentemente, también en el tórax. Paramédicos de la Cruz Roja lo trasladaron de inmediato a un hospital de Montemorelos, donde recibe atención médica debido a la gravedad de sus lesiones.

El hombre que perdió la vida fue identificado como Dagoberto López, de 26 años. Su cuerpo quedó en la vía pública y se esperaba la llegada del Servicio Médico Forense para su traslado y la realización de la autopsia correspondiente. Vecinos de la zona señalaron su preocupación, ya que a tan solo 200 metros del lugar se encuentra una escuela primaria.

Durante la mañana, menores y padres de familia tuvieron que cruzar entre cercos de seguridad integrados por soldados y policías para acceder al plantel. Autoridades indicaron que recientemente ya se habían registrado otros hechos violentos en Montemorelos, incluyendo personas localizadas sin vida y ataques armados. Autoridades desplegaron un operativo con Ejército, Policía Municipal y la AEI.

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

