Atacan a Balazos a Camioneta Tras Presunto Altercado Vial en Av. Constitución en Monterrey

Una camioneta con impactos de bala llegó al estacionamiento de una tienda de conveniencia ubicada sobre la avenida Constitución, en el municipio de Monterrey, lo que generó movilización policiaca en la zona.

De acuerdo con la información preliminar, el conductor de una camioneta en color negro circulaba sobre la avenida José Alvarado, a la altura de la colonia Jardín Español, cuando presuntamente tuvo un altercado vial con los tripulantes de un vehículo en color blanco.

Tras una discusión, el conductor afectado continuó su camino; sin embargo, fue nuevamente alcanzado por el vehículo blanco. En ese momento, uno de los tripulantes sacó un arma de fuego y comenzó a disparar contra la camioneta negra en repetidas ocasiones.

Conductor pide auxilio a la policía

El hombre avanzó por toda la avenida Constitución hasta que observó una patrulla. Fue entonces cuando ingresó al estacionamiento de una tienda de conveniencia para solicitar apoyo y reportar lo ocurrido momentos antes en la colonia Jardín Español. En la camioneta se pudieron observar al menos cuatro impactos de bala. A pesar del ataque, el conductor no resultó lesionado.

Elementos de la Policía de Monterrey acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos. El conductor ya se encuentra declarando ante las autoridades municipales sobre la situación que vivió en la colonia Jardín Español, mientras se realizan las investigaciones correspondientes para dar con los presuntos responsables.

Con información de Porfirio Medellín / Noticias N+

