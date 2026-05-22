Ataque de Abejas Deja un Muerto y Dos Lesionados en la Sierra de Santiago, Nuevo León

Un ataque de abejas dejó como saldo una persona sin vida y dos más lesionadas. Este hecho ocurrió la tarde de este viernes 22 de mayo en la localidad de Las Adjuntas, en la Sierra de Santiago, Nuevo León.

Fueron autoridades de Protección Civil de Santiago quienes de inmediato atendieron este caso. Las personas lesionadas se trataría de un hombre, quien fue trasladado por sus familiares a un hospital, y una mujer identificada como María Teresa, de 60 años edad, quien fue llevada en una ambulancia y posteriormente en el helicóptero de esta corporación hasta el Hospital Universitario.

Luego de realizar un recorrido por el lugar donde ocurrieron los hechos, rescatistas localizaron a un persona más. Tras realizarle varios procedimientos médicos, paramédicos confirmaron que este sujeto ya no contaba con signos vitales. Hasta el momento se desconoce cual fue la razón por la que las abejas comenzaron este ataque.

Video: Reportan un Muerto y Dos Heridos tras Ataque de Abejas en Santiago Nuevo León

¿Qué hacer si veo un panal o enjambre de abejas?

Este no se trataría del primer ataque de abejas registrado en la entidad, ya que el pasado 16 de mayo un enjambre atacó a varias personas y a tres perros frente a un mercado de juguetes ubicado en colonia Madero, en Monterrey, Nuevo León.

Elementos de rescate informaron que en caso de encontrarse con un panal o enjambre de abejas, debes tomar las siguientes medidas para evitar ser atacado: