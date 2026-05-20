Perro Ataca a Niña de 3 Años en Santa Catarina, Nuevo León

Vecinos de la colonia Arboledas de las Mitras, en el municipio de Santa Catarina, viven con miedo luego de que una niña de 3 años de edad fuera atacada por un perro mientras se encontraba afuera de su domicilio. El hecho ocurrió sobre la calle Loma Blanca.

La menor, identificada como Mariana, sufrió diversas lesiones tras la agresión del perro. Vecinos del lugar señalaron que constantemente hay perros sueltos en distintas calles de la colonia y consideran que representan un riesgo para quienes transitan por la zona, principalmente para niños y adultos mayores.

Video: Niña de 3 Años Queda Herida por Ataque a de Perros en Col Arboledas de Mitras

Tras el ataque, habitantes del sector pidieron mayor atención por parte de las autoridades municipales y también hicieron un llamado a los dueños de mascotas para que mantengan a sus animales bajo resguardo y con las medidas necesarias de seguridad.

"También en la otra cuadra hay muchos perros y a veces se dejan ir encima de la gente. Sí estaría bien que hicieran algo" expresó Guadalupe, vecina del sector, quien además pidió que los propietarios tengan más cuidado y mantengan encerrados a sus animales para evitar nuevos incidentes.

Los residentes señalaron que el problema de los perros en la vía pública se ha vuelto cada vez más frecuente y temen que ocurra otra situación similar. Algunos consideran que la acumulación de basura en diferentes puntos de la colonia contribuye a la presencia de animales en las calles.

Menor fue trasladada a un hospital de la localidad

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil de Santa Catarina luego del reporte del ataque. Los rescatistas encontraron a la menor consciente, aunque con varias lesiones provocadas por la mordedura del perro. De acuerdo con el informe, la niña presentaba una herida de aproximadamente siete centímetros en el pómulo izquierdo, además de lesiones en el brazo derecho y en el tórax, por lo que fue trasladada al Hospital 21 del IMSS para recibir atención médica especializada.

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Vecinos también señalaron la existencia de basureros clandestinos en la colonia, como uno ubicado en el cruce de Loma Blanca y Loma de San Pedro, lo que consideran agrava la problemática de animales en la calle. Por otra parte, la propietaria del perro no pudo acreditar que la mascota contara con vacunas y tampoco explicó por qué el animal se encontraba en la vía pública sin correa. Debido a esta situación, se solicitó la intervención de Bienestar Animal para dar seguimiento al caso y determinar las responsabilidades correspondientes.

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Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

RR