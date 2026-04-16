Aterriza Globo Aerostático en Fraccionamiento de Montemorelos, Nuevo León

La mañana de este jueves 16 de abril, vecinos de la colonia Los Sabinos reportaron la caída de un globo aerostático cerca de sus viviendas, en el municipio de Montemorelos, Nuevo León. Señalaron que aparentemente iba sin control y terminó bajando en terrenos de un nuevo sector que se encuentra en construcción.

El momento en el que desciende el globo aerostático fue captado en video por los vecinos. En el se observa a la aeronave no propulsada bajar a la altura de las casas en la colonia Los Sabinos, aún inflado y con el quemador encendido.

De acuerdo con los primeros reportes, en globo aerostático bajó sin complicaciones y aterrizó en un terreno donde no hay construcción. Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas y se desconoce la razón de este descenso que alertó a los vecinos de la colonia Los Sabinos.

Se espera que en las próximas horas, las autoridades de Montemorelos den más detalles sobre este hecho, por el momento, señalaron que continúan investigando.

Información en proceso…