Atropellan a Hombre de la Tercera Edad en Avenida Juárez en Monterrey

Este lunes 29 de diciembre, un hombre de la tercera edad fue atropellado por una camioneta en la Avenida Juárez, en el Centro de Monterrey. El accidente ocurrió en el tramo comprendido entre las calles Constitución y Ocampo, mientras la víctima cruzaba la avenida.

El hombre, cuyo nombre no ha sido revelado, fue golpeado por una camioneta que lo impactó cuando intentaba cruzar la avenida. La conductora del vehículo no se percató de la presencia del peatón en el paso peatonal. Tras el atropello, la mujer se detuvo inmediatamente y pidió ayuda.

Atención rápida de las autoridades

Tras el impacto, se solicitó la presencia de Protección Civil de Monterrey, quienes llegaron al lugar para realizar las primeras valoraciones al hombre. Debido a la situación, los paramédicos de Cruz Roja Mexicana también acudieron al lugar para trasladar al hombre herido a un hospital cercano. Mientras esperaban la llegada de la ambulancia, los elementos de Protección Civil cubrieron al hombre con una cobija térmica para mantenerlo caliente y estable.

En cuanto llegó la ambulancia, los paramédicos lo evaluaron y lo llevaron rápidamente al hospital para recibir atención médica.

Elementos de Vialidad y Tránsito de Monterrey llegaron al lugar del accidente para tomar el parte vial correspondiente. A su vez, las aseguradoras estuvieron presentes para determinar las causas del atropello y hacer el informe oficial. Una grúa también fue llamada al lugar para retirar la camioneta involucrada en el accidente, la cual fue trasladada a un corralón de la ciudad.

Debido a la atención del accidente y los trámites, el tráfico en la zona se vio ligeramente afectado, pero la vialidad fue restablecida después de unos minutos. Por el momento, no se ha informado sobre el estado de salud del hombre atropellado, pero se espera que las autoridades den más detalles en las próximas horas. El incidente sigue bajo investigación para determinar las causas exactas del atropello.

Con información de Alejandro Rodriguez / Noticias N+

