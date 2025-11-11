Atropellan a Peatón que Intentaba Cruzar avenida Gonzalitos en Monterrey

Un peatón fue atropellado cuando intentaba cruzar la avenida Gonzalitos, a la altura del Hospital Universitario, en el municipio de Monterrey. El hecho quedó captado por una cámara de seguridad y las imágenes fueron enviadas a la redacción de NMás Monterrey por un automovilista que presenció el incidente.

De acuerdo con el video, el accidente ocurrió en el cruce con la calle Panamá, cuando el peatón intentó atravesar los carriles con dirección al sur. A pesar de que varios vehículos continuaban avanzando, el hombre decidió cruzar hacia el camellón central, pero fue embestido por un automóvil que circulaba en el carril izquierdo, presuntamente a exceso de velocidad.

Se desconoce estado de salud de peatón

El fuerte impacto lo proyectó varios metros, mientras el conductor detuvo su marcha inmediatamente después del atropello. Hasta el momento se desconoce el estado de salud del peatón, y no se ha confirmado si fue atendido en el lugar o trasladado a un hospital.

El hecho fue reportado a través de grupos de emergencia en los que participa la Cruz Roja Mexicana, aunque no se ha localizado todavía el parte oficial del accidente.

De acuerdo con datos del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Seguridad Vial, el 18.9% de los atropellos en Nuevo León ocurren cuando los peatones deciden cruzar sin usar el puente peatonal, especialmente en avenidas de alta velocidad como Gonzalitos.

La organización destacó que septiembre de 2025 fue el mes con mayor número de atropellos registrados en el estado.

Autoridades reiteraron el llamado a peatones y automovilistas a respetar las normas de tránsito y evitar situaciones de riesgo en zonas con alto flujo vehicular.

