Aumenta a $8.10 Tarifa del Metro en Monterrey; Usuarios No Ven Beneficios

Este primero de agosto, el servicio de Metrorrey alcanzó el valor de los $8.10 centavos, lo cual tomo por sorpresa a algunos usuarios, otros expresaron su molestia asegurando que el servicio es de mala calidad al igual que los vagones.

El equipo de Noticias Nmás se hizo presente en la estación del Metro Exposición de la Línea 1, donde se pudo apreciar gran afluencia de personas, las cuales se veían sorprendidas al ver el nuevo anuncio que señalaba el nuevo costo de una entrada.

No sabía, yo creo que si está mal, no no creo, pues le hace falta mantenimiento en muchas área, algunos tienen, hay algunos que no traen