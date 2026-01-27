Auto Choca contra Tráiler Detenido en Semáforos en Monterrey; Hay Dos Jóvenes Heridos

Un automóvil se impactó contra un tráiler de carga que se encontraba detenido en un semáforo sobre la avenida Pablo González Garza, también conocida como avenida Fleteros, en el municipio de Monterrey. El accidente se registró durante la madrugada de este martes 27 de enero y generó una importante movilización de los cuerpos de auxilio en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, el tráiler se encontraba detenido, respetando la luz roja del semáforo, cuando un vehículo particular se aproximó y se impactó en la parte trasera del camión de carga. El choque fue considerable, provocando severos daños materiales en el automóvil involucrado.

Video: Choca Carro con Tráiler Detenido en Semáforo en Avenida Pablo González en Monterrey

El percance fue protagonizado por dos jóvenes, quienes viajaban a bordo del vehículo que chocó contra el tráiler. Según la información preliminar, los ocupantes se encontraban en aparente estado de ebriedad, lo que habría influido directamente en el accidente, ya que no lograron percatarse de la presencia del tráiler ni alcanzaron a frenar a tiempo, terminando por estrellarse contra la unidad pesada.

Tras el impacto, se registró la movilización inmediata de los cuerpos de auxilio. Al lugar arribaron elementos de Protección Civil, así como paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron atención prehospitalaria a los jóvenes lesionados. Posteriormente, ambos fueron trasladados a un hospital para su valoración y atención médica, debido a las lesiones sufridas tras el fuerte impacto.

Conductor del tráiler se retira del lugar

Al arribo de las autoridades viales, se confirmó que el conductor del tráiler ya no se encontraba en el sitio, ya que decidió retirarse antes de la llegada de las autoridades. El automóvil quedó dañado, mientras que los jóvenes involucrados requirieron atención médica inmediata. Las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía a evitar manejar en estado inconveniente, respetar los señalamientos viales y extremar precauciones para prevenir accidentes que pongan en riesgo la vida propia y la de terceros.

Con información de Angel Giner / Noticias N+

RR