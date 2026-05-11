Hombre Pierde el Control de Automóvil, Choca con Camioneta y Vuelca en García, Nuevo León

Un conductor perdió el control de un automóvil y terminó volcado sobre el boulevar Heberto Castillo, en el municipio de García, sin que se registraran personas lesionadas. El accidente ocurrió durante la tarde de este lunes 11 de mayo sobre dicha arteria vial, provocando la movilización de cuerpos de auxilio y autoridades de tránsito hacia la zona para atender la situación y realizar las investigaciones correspondientes.

Video: Pierde el Control Choca y Termina Volcado Sale Ileso en García

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo involucrado, un automóvil color gris de reciente modelo, era tripulado por un joven conductor y una mujer. Ambos circulaban en el sentido de Santa Catarina hacia García cuando, presuntamente debido al exceso de velocidad, el conductor perdió el control de la unidad. Tras perder el control, el automóvil atravesó todos los carriles de circulación y posteriormente brincó hacia el sentido contrario, correspondiente a la circulación de García hacia Santa Catarina. En ese momento, el vehículo impactó una camioneta de transporte que circulaba por la zona.

La unidad de transporte no llevaba pasajeros y únicamente viajaba el chofer, quien logró reaccionar rápidamente para evitar una accidente mayor. Según señalaron las autoridades, el conductor de la camioneta realizó una maniobra que permitió que el impacto únicamente alcanzará parte de la polvera del lado izquierdo de la unidad, evitando daños mayores y posibles personas lesionadas.

Automóvil terminó volcado en uno de los acotamientos del lugar

Tras el choque, el automóvil gris terminó volcado sobre uno de los acotamientos del boulevar Heberto Castillo. A pesar de lo aparatoso del accidente, tanto el conductor como su acompañante lograron salir ilesos. Elementos de tránsito y cuerpos de auxilio acudieron al lugar para brindar apoyo a los involucrados y abanderar la zona, mientras se realizaban las labores correspondientes para retirar las unidades y evitar otro percance vial.

Noticia relacionada: Muere Hombre Atropellado en Monterrey Nuevo León

Las autoridades señalaron que el exceso de velocidad habría sido uno de los factores principales que provocaron el accidente. A pesar de la magnitud de la volcadura y del impacto contra la camioneta de transporte, no se reportaron personas lesionadas. Los daños fueron únicamente materiales y la circulación en la zona presentó afectaciones momentáneas mientras se realizaban las maniobras para retirar el vehículo volcado.

Historias recomendadas:

Con información de Alex Rodriguez / Noticias N+

RR