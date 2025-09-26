Automóvil Queda Colgado en la Orilla del Río Santa Catarina Tras Derrape en Nuevo León

Al filo de las 2:00 de la mañana de este jueves, un automóvil que circulaba sobre el Boulevard Miguel de la Madrid, en el municipio de Guadalupe, sufrió un derrape que lo dejó colgando al borde del Río Santa Catarina, generando alarma entre vecinos y automovilistas que transitaban por la zona.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el mismo conductor solicitó auxilio, permitiendo que los rescatistas de Protección Civil municipal acudieran rápidamente al lugar. Con la ayuda de cuerdas y equipo especializado, los socorristas lograron asegurar el vehículo y rescatar al conductor ileso, evitando así una tragedia.

Video: Queda Auto Colgado de Barandal de Protección No Hay Lesionados en Guadalupe

Noticia relacionada: Muere Hombre Atropellado en Límites de Monterrey y Santiago

Auto queda colgando varias horas en Guadalupe

El automóvil permaneció colgando en la orilla del río durante varias horas hasta que, alrededor de las 9:00 de la mañana, se realizaron maniobras para su recuperación y se descartaron riesgos en la zona, permitiendo la normalización del tránsito.

Las autoridades indicaron que el conductor no presentaba aliento alcohólico ni síntomas de haber ingerido otras sustancias que pudieran haber provocado el accidente. No obstante, se continuará con el análisis de las causas que provocaron el derrape, incluyendo la revisión del estado del vehículo y las condiciones del pavimento durante la madrugada.

Vecinos de la zona comentaron que el accidente generó momentos de tensión, ya que el vehículo permaneció colgando sobre la barranca, y que observaron con atención el operativo de rescate. Este incidente también alertó a automovilistas sobre la importancia de respetar los límites de velocidad y extremar precauciones, sobre todo en horarios nocturnos o en vías cercanas a barrancas y ríos.

Protección Civil municipal recordó que la rápida respuesta de los servicios de emergencia y la cooperación del conductor fueron clave para evitar lesiones graves y destacó que este tipo de incidentes refuerza la necesidad de manejar con precaución y atención plena en todo momento.

Historias recomendadas: